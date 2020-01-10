10 Ocak Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Gazeteciler Günü

6 saat önce

10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısı ile Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ilçede görev yapan gazetecilerle buluştu.

10 Ocak Gazeteciler Günü, System.String[]

10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısı ile Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ilçede görev yapan gazetecilerle buluştu.

Seydişehir Adile Baysal Kültür Merkezi'nde gazeteciler onuruna verilen yemekte konuşan İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan gazetecilerin gününü kutlayarak, "Medya etkin bir güç. İlçemizde objektif kriterle hareket eden çok gazetecimiz var. İlçemiz adına sevindirici bir durum. Demokrasimizin de teminatı basın mensuplarının gününü kutluyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, "Gazetecilik zor bir meslek. Zor olmasının yanında kutsal bir meslek. Gazetecilerin yerli ve milli olmaları önemli. Gazetecilere toplumun her kesimine eğilmeleri, siyasetten, eğitime, hukuktan toplumsal olaylar hakkında bilgi sahibi olmak sorumluluğu vardır. Gazetecilik zorluklarla dolu. Bu zorlukla çalışan gazetecilerimize kolaylıklar dilerim." dedi.

Programa Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca,İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, AK Parti ve MHP İlçe başkanları ile gazeteciler katıldı.

Gazeteciler Günü, Mehmet Tutal, Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 10 Ocak 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Çukur'un merakla beklenen 83. bölüm fragmanı yayınlandı Seri Muhakeme Usulü ilk kez uygulandı! Suçunu kabul etti, cezası yarı yarıya düştü Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi

Son Dakika Haberleri
14:53 Kıyafet ve çarşaflarla gelen tehlike - Son Dakika
14:53 Sokak köpekleri için mamamatik yaptırdılar - Son Dakika
14:53 Sivas merkezli 5 ilde fetö operasyonu 5 gözaltı - Son Dakika
14:53 Spor fenerbahçe pas çalışması yaptı - Son Dakika
14:48 Koop İş'ten DAGC'ye ziyaret - Son Dakika
13:50 Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
13:05 Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 14:57:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Ocak Gazeteciler Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]