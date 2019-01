10 Ocak İdareciler Günü"

Erzurum Valisi Okay Memiş, "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Memiş, mesajında, büyük bir özveriyle kendilerini milletin hizmetine vakfeden idarecilerin, devletin en köklü, en temel, en önemli unsurları ve insan gücü olduğunu belirtti.



Milletin ihtiyaç duyduğu her alanda ve her vakitte hazır bulunan devletin, bu kutlu görevini mülki amirler aracılığı ile yerine getirdiğini aktaran Memiş, şunları kaydetti:



"İdareciler, devletin ve hükümetlerin politikalarının başarı ile uygulanmasında, kamu hizmetlerinde vatandaşların memnuniyetinin yanında, şefkatini de temsil eder, devletle vatandaş arasındaki bağları güçlendirir. İdarecilerimiz temsil ettikleri resmi kurumlarla, milletimizin her türlü ihtiyacını devlet adına tespit edip, çözüm üretmektedir. Halkımızın güvenlik, huzur ve mutluluğunu sağlamaktadır. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, eğitim, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması gibi her alanda, takdire şayan bir özveri ile mesai yapmaktadırlar."



Vali Memiş, mülki idarecilerin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı.

