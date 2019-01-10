10 Ocak İdareciler Günü"

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Sonel, kutlama mesajında, devletin şefkatini ve merhametini ülkenin her köşesindeki vatandaşlara ulaştıran mülki idare amirlerinin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladığını söyledi.



Görev başında canını vatanı uğruna şehit verenler başta olmak üzere hayatta olmayan meslektaşlarına da Allah'tan rahmet, emekli olanlara sağlık dileyen Sonel, görev başındaki idarecilere de kolaylıklar temenni etti.

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