10 Ocak İdareciler Günü - Son Dakika
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10 Ocak İdareciler Günü

6 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mülki idare amirleri kabul etti.

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Malatya Valisi Aydın Baruş, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mülki idare amirleri kabul etti.


Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, vali yardımcıları ve kaymakamları makamında ağırladı.

Baruş, ilde görev yapan mülki idare amirlerinin üstün bir görev anlayışıyla çalıştığını belirterek, "Mensubu olmaktan gurur duyduğum mülki idare mesleğinde, büyük bir fedakarlık ve çalışma azmiyle görev yapan sizlerin bu özel gününüzü kutluyor, ailelerinizle birlikte sağlık, huzur ve başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Baruş, konuşmasının ardından mülki idare amirlere hediye verdi.

Vali yardımcıları ve kaymakamlar ise Baruş'un ağaçlandırma konusundaki duyarlılığından dolayı Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'na Baruş adına 44 adet fidan bağışında bulunduklarını belirterek, Baruş'a bağışlanan fidanların sertifikasını takdim etti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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