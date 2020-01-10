10 Ocak'ta anlamlı sözleşme - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak'ta anlamlı sözleşme - Son Dakika

10 Ocak'ta anlamlı sözleşme

6 saat önce

Büyük Anadolu Hastaneleri, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nde Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti ile kurumsal sağlık sözleşmesi imzaladı.

10 Ocak'ta anlamlı sözleşme, System.String[]

Büyük Anadolu Hastaneleri, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nde Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti ile kurumsal sağlık sözleşmesi imzaladı. Sözleşme ile birlikte gazeteciler ve birinci derece yakınları hastanenin sağlamış olduğu kapsamlı ve ayrıcalıklı imkanlardan yararlanabilecekler.


Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır'ı ziyaret etti. Cemiyet Yönetim Kurulu ve üyelerinin de bulunduğu ziyarette Esen, gazetecilerin bu anlamlı gününde bir sürpriz yaparak gazetecilerin ve ailelerinin hastanenin sağlamış olduğu kapsamlı ve ayrıcalıklı imkanlardan yararlanabileceği adına Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti ile kurumsal sağlık sözleşmesi imzaladı.


Kamuoyunun zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına sesi olan basın mensuplarının gününü kutlayan Esen, "Demokrasinin temel taşlarından olan basın ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyicisi olan gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu yüklenmekte, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerekse kamuoyunun taleplerinin doğru yansıtılması anlamında büyük önem taşımaktadır. Gece, gündüz, tatil, bayram, özel gün demeden durmadan mesai yaparak büyük bir özveriyle emek harcayan, zaman zaman beraberde mesai harcadığımız, zorlu bir görevi ifa eden basın mensuplarımızın bizde bir nebze yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde böyle anlamlı bir sözleşme ile Büyük Anadolu Hastaneleri olarak gazeteci arkadaşlarımıza kapsamlı ve ayrıcalıklı hizmet vermenin mutluluğunu yaşayacağız" dedi.


Cemiyet Başkanı Yusuf Ziya Çakır da nazik ziyaretlerinden ve böyle bir imkanı sağladıkları için Fatih Esen'e teşekkür etti. - SAMSUN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:14 Kaynak: İHA
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