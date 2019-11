10 Organize Sanayi Bölgesi kardeşlik protokolü imzaladı (2)

BAKAN VARANK, SANAYİ KURULUŞLARINI ZİYARET ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çorlu'daki OSBK toplantısının ardından Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde OSB'lerde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını ziyaret etti. Bakan Varank'a TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle eşlik etti. Savunma sanayisine tekstil ürünleri üreten fabrikada incelemelerde bulunan Varank, çelik yelek, kumaş gibi ürünleri yakından inceledi. Varank, "Bakanlık olarak tekstil sektörünün talebi üzerine ikinci el makinelerle yapılan yatırımların da teşvik kapsamına alındı. Sanayicilerimiz ikinci el makinelerle daha çok yatırım yapabildi. Geleneksel olarak tekstilde güçlü bir ülkeyiz. İnşallah buradaki gücümüzü daha katma değerli bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

ENERJİDEN ARDA KALAN İLE TARIM YAPIYOR

Bakan Varank, Ergene ilçesindeki Can Tekstil firmasının tekstil için kurdukları enerji santrallerinin atık ısısıyla kurdukları domates ve biber serasını gezdi. Can Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Can , 110 dönüm arazi üzerinde tarım yapıldığını belirterek, "110 dönüm arazi üzerinde tarımsal üretim yapmaktayız. Burada, domates ve biber üretimi yapıyoruz. Yılda dönümde 55 ton ürün almaktayız" dedi.

'EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR'

Tesisin medar-ı iftihar edilecek bir tesis olduğunu söyleyen Bakan Varank, "Burası tekstil fabrikasının çok ötesinde. Sanayiciliğe tekstille başlamışlar ama buradaki enerji tesisinden arta kalan sıcak havayı kurdukları bir serada kullanıyorlar. Burada ülkemizin medar-ı iftiharı bir serayı hayata geçirmişler, domates, biber üretiyorlar. Sağlıklı doğal ürünler üretiyorlar. Bildiğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi sıfır atık projesine çok önem veriyor. Bizim hiçbir çıktımızı israf etmememiz lazım. Bir enerji tesisinden açığa çıkan sıcaklıkla böyle seralar oluşturulabilir ve ülkemizin hem tarımına hem de ekonomisine katkı sağlanabilir" diye konuştu.

ARÇELİK FABRİKASINI ZİYARET ETTİ

Bakan Varank, daha sonra Çerkezköy ilçesindeki ziyaretlerine Koç Şirketler Grubu'na bağlı Arçelik Fabrikası'nı ziyaret edip, fabrika faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk tarafından Bakan Varank'a sunum yapıldı. Kısa bir sunumun ardından Varank ve beraberindekiler, Arçelik fabrikasının üretim tesislerini gezdi. Burada üretim tesisinde bulunan işçiler ile bir araya gelen Varank, toplu işçilerle toplu fotoğraf çektirdikten sonra fabrikadan ayrıldı. Bakan Varank ve beraberindeki protokol üyeleri Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 'nde faaliyet gösteren Hema Endtüstri, Pharmactive, Koçak Farma , BSH fabrikasını da ziyaret ederek fabrikaların üretim tesislerini gezdi. Çerkezköy'de beş fabrikayı gezen Bakan Varank daha sonra karayolu ile Kırklareli 'ne hareket etti.

Mehmet YİRUN-Onur KAYA/ERGENE (Tekirdağ),