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10 parmağında 10 marifet - Son Dakika

10 parmağında 10 marifet

20.08.2021 18:09

10 parmağında 10 marifet Sivas'ın Zara ilçesinde 3 kurumun müdürlüğünü, 2 kulübün başkanlığı ile antrenörlük görevlerini yürüten Hamza Ergüt'ün ulusal ve uluslararası müsabakalarda da birçok başarısı bulunuyor Sivas'ın Zara ilçesinde 3 kurumun müdürlüğünü, 2 kulübün başkanlığı ile...

10 parmağında 10 marifet

Sivas'ın Zara ilçesinde 3 kurumun müdürlüğünü, 2 kulübün başkanlığı ile antrenörlük görevlerini yürüten Hamza Ergüt'ün ulusal ve uluslararası müsabakalarda da birçok başarısı bulunuyor

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde 3 kurumun müdürlüğünü, 2 kulübün başkanlığı ile antrenörlük görevlerini yürüten Hamza Ergüt'ün ulusal ve uluslararası müsabakalarda da birçok başarısı bulunuyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Hamza Ergüt çocukluk yıllarından bu yana sporla ilgileniyor. Yaşamına birçok başarı sığdıran Ergüt, ilçede 3 kurumun müdürlüğünü, 2 kulübün başkanlığını ve antrenörlük görevlerini yürütüyor. Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Zara Kredi Yurtlar Kurumu Müdür Vekilliği, Gençlik Merkezi Müdür Vekilliği görevlerini üstelenen Hamza Ergüt, ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok başarı elde etti. 10 parmağında 10 marifet olan Ergüt, yeni sporcuların yetişmesi için büyük çaba sarf ediyor. İşini severek yaptığını söyleyen Ergüt, görevlerini sürdürürken yorulsa bile verdikleri emeğin karşılığında başarı elde edildiğinde mutlu olduklarını ifade etti.

3 kurumda müdürlük, antrenörlük ve kulüp başkanlığı yapıyor

Hamza Ergüt, "Memuriyet hayatıma 2003 yılında Beden Eğitimi Öğretmeni olarak Gemerek Yeniçubuk beldesine atandım. 2004 yılında Zara'ya gelerek Beden Eğitimi Öğretmenliğime devam ettim. 2004 yılında güreş faaliyetlerimize başladık. Antrenörlük üzerine devam ettik. Okuldan sonraki zamanlarımızı da gençlerimizin hem millet olarak hem de devletimize daha iyi bir eleman olarak yetişmesi için elimizden geleni yaptık ve sporcu yetiştirmeye başladık. Beden Eğitimi Öğretmenliğimi 2008 yılında Müdür yardımcılığı ile 2012 yılına kadar devam ettirdim. 2013 yılından sonra da Milli Eğitimi bırakarak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak Sivas'ın Zara ilçesine atandım. Hala Gençlik Spor İlçe Müdürü, KYK Müdürü ve Gençlik Merkezi Müdürü olarak faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz" dedi.

Spor hayatına birçok başarı sığdırdı

Ergüt, "Şuanda Zara Belediye Güreş kulübü başkanıyım ve bu yıl Sivas Valiliğimizle Kaymakamlığımızla beraber kurmuş olduğumuz Zara Spor Kulübü Derneğimiz var bununda kulüp başkanlığını devam ettirmekteyim. İki tane spor kulübü başkanlığımız devam ediyor. Şahsi spor başarılarım Türkiye'de üniversitelerde karakucak ve minderde Türkiye 2'nciliği,3'ncülüğü, Türkiye5'nciliği, var. 35 yaş üzeri katıldığım dünya şampiyonasında dünya 5'nciliğimiz var. Uluslararası deneyimlerimizde 5'nciliğimiz var. 2004,2005,2006 yılları arasında karakucak başpehlivanlığımız var. Altın kemer sahibiyim. Yıllardır sporun içerisinde kendimizde güreştik. Biz burada yaptığımız işi severek yaptığımız için burası bizim için bir düğün evine benziyor. İşimize severek geliyoruz. O yüzden de bütün müdürlükler olsun, antrenörlükler, başkanlıklar olsun severek yapıyoruz. Emeğimizin karşılığında bir başarı hikayesi ortaya çıktığı zaman gerçekten mutlu oluyoruz. Yoruluyoruz ama karşılığını aldığımız zaman çok mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.

10 parmağında 10 marifet
10 parmağında 10 marifet
10 parmağında 10 marifet
10 parmağında 10 marifet

Kredi Yurtlar Kurumu, Hisarcık, Güreş, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 parmağında 10 marifet - Son Dakika


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