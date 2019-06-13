Son Dakika Haberleri: 10. Quality ödülleri sahiplerini buldu
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10. Quality ödülleri sahiplerini buldu

4 saat önce

Cemiyet hayatının en önemli dergilerinden olan Quality Of Magazine 10. yaşını görkemli bir gece ile kutladı.

10. Quality ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]
Cemiyet hayatının en önemli dergilerinden olan Quality Of Magazine 10. yaşını görkemli bir gece ile kutladı. Sanat, iş dünyası ve medyanın önemli isimleri bu gecede buluştu. Cemiyet hayatının en önemli dergilerinden olan Quality Of Magazine 10. yaşını görkemli bir gece ile kutladı. Jess Molho ile Gizem Özdilli'nin sunuculuğunu üstlendiği gecede üç kategoride toplam 34 dalda ödül sahiplerini buldu. Kırmızı halı seremonisinden sonra, ışık şovları ve Nihan Akın'ın canlı performansı ile ödül törenine geçildi. Ödül töreni başlangıcında Quality Of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci yaptığı konuşmada özetle "Dergimiz sizlerin desteği ile 10 yıl geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Yanımızda olan tüm dostlarıma teşekkür ederim" dedi. Gecede bu sene 'En Quality Erkek Oyuncu Ödülü'nü Kerem Alışık ve Can Yaman paylaştı. Demet Özdemir ise 'En Quality Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.
Gecede ödül alan isimler şöyle:
SANAT ÖDÜLLERİ
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Demet Akbağ Yaşam Boyu Onur Ödülü: Nilüfer Onur Ödülü: Ahmet Selçuk İlkan Onur Ödülü: Uğurkan Erez En Quality Dizi: Bir Zamanlar Çukurova En Quality Erkek Oyuncu: Kerem Alışık En Quality Erkek Oyuncu: Can Yaman En Quality Kadın Oyuncu: Demet Özdemir En Quality Kadın Sanatçı: Ebru Yaşar En Quality Erkek Sanatçı: Soner Olgun Vatan Şaşmaz Özel Ödülü: Jess Molho En Quality Çıkış Yapan Yorumcu: Adnan Orhan
İŞ DÜNYASI ÖDÜLLERİ
Quality Onur Ödülü: Hayati Babaoğlu En Quality Turizm Yatırımcısı: Merit International En Quality Avrupa Oteli Ödülü: Merit Grand Mosta Svilengard En Quality Turizm Oteli: Azka Otel- Bodrum En Quality Estetik Kliniği: Dr. Muba Clinics En Quality Estetik Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun En Quality Bilim İnsanı: Prof. Dr. Bülent Tıraş En Quality Yatırımcı İş Adamı: Ramazan Burak Telli En Quality Girişimci İş Kadını: Neslim Güngen En Quality Turistik Yat İşletmesi: DenDen Denizcilik En Quality Vakıf: TOÇEV En Quality Genç Girişimci İş Adamı: Yunus Emre Gül En Quality Yabancı Yatırımcı: Nolte En Quality Modacı: Nur Yerlitaş En Quality Davet Mekanı: Portaxe En Quality Balık Restoranı: Atlas Balık
MEDYA ÖDÜLLERİ
En Quality Haber Merkezi: Fox Haber En Quality Gazete Eki: Kelebek En Quality Gazeteci: Yüksel Aytuğ En Quality Magazin Programı: Magazin D En Quality Sosyal Medya Yönetimi: Ivana Sert En Quality Radyo Programcısı: Cem Arslan
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:10 Kaynak: İHA
Onur Ödülü, Güncel
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