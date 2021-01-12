10 renkte cipslik yerli patates üretildi - Son Dakika

10 renkte cipslik yerli patates üretildi

12.01.2021 13:02

- 10 renkte cipslik yerli patates üretildi Bu patates cipsleri taraftar renklerinde Türkiye'de patates üretimiyle ilk sırada yer alan Niğde'de, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan...

- 10 renkte cipslik yerli patates üretildi

Bu patates cipsleri taraftar renklerinde

NİĞDE - Türkiye'de patates üretimiyle ilk sırada yer alan Niğde'de, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ıslah çalışmaları sonucu yerli ve milli olan 10 renkte cipslik patates üretildi.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, ıslah çalışmalarının devam ettiğini Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle 10 adet yerli ve milli patates çeşidinin ülke tarımına kazandırıldığını söyledi. Bakanlığın destekleriyle yapılan ıslah çalışmaları sonucunda gerek sanayilik gerek yemekli hastalık ve zararlılara dayanıklı patates çeşitlerini geliştirmeye devam edildiğini ifade eden Müdür Pırlak, bunların yanında renkli patates çeşitlerinin de çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Renkli patatesleri diğer patateslerden ayıran en önemli özelliğinin her birinin cipslik kalitede olması ve parmak patatese de uygunluğu olduğunu ifade eden Pırlak, "Enstitü olarak geliştirdiğimiz renkli patates çeşitlerimiz antioksidan olarak oldukça yüksek. Kırmızı kabuklu içerisi sarı renkli olan veya dış kabuğu mor et rengi mor, dış kabuğu mor et rengi parçalı mor, dış kabuğu kırmızı et rengi kırmızı gibi renkli patates çeşitlerimiz mevcut. Şu an itibariyle bunların adaptasyon denemelerini gerçekleştirdikten sonra talepler doğrultusunda önümüzdeki sene içerisinde bu çeşitlerimizi tescile sunarak ülke tarımına kazandıracağız. Renkli patates çeşitlerimiz üzerinde hali hazırda ıslah çalışmalarımız devam ediyor ve bu renkli çeşitlerimizi artıracağız" dedi.

"Doğal taraftar cipsi"

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce geliştirilen renkli patates çeşitlerinin renklerinin tamamen doğal olduğunu belirten Pırlak, "Enstitümüzce geliştirilen yerli ve milli renkli patates çeşitlerimizin renkleri tamamen doğaldır, içerisinde herhangi bir katkı maddesi yoktur. Bu renkli çeşitlerimiz renkli patates çeşitlerinin melezlenmesiyle elde edilmiştir. Tamamen doğal ve güvenilirdir. Çeşitlerimizde sarı kırmızı, sarı lacivert, kırmızı renkte çeşitlerimiz var" diye konuştu.

10 renkte cipslik yerli patates üretildi
10 renkte cipslik yerli patates üretildi
10 renkte cipslik yerli patates üretildi
10 renkte cipslik yerli patates üretildi

araştırma, Taraftar, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 10 renkte cipslik yerli patates üretildi - Son Dakika Ekonomi


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