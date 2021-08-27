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10. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

10. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

27.08.2021 16:37
10. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu, System.String[]

Bergamalı gazeteci- yazar merhum Şakir Süter anısına bu yıl 10'ncusu düzenlenen Şakir Süter Gazetecilik Yarışması ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İzmir'de görev yapan gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı çalışmaları özendirip ödüllendirmek amacıyla Bergama Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde Bergama Ticaret Odası ile Bergama Kültür ve Sanat Vakfı desteğinde düzenlenen yarışmada kazananlara ödülleri verildi.

Bergama Kültür Merkezi'nde (BerKM) düzenlenen törene Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri,Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, BERKSAV Başkanı Gökhan Gönlügür, Bergama'yı Sevenler Turizm Derneği Başkanı Muzaffer Özarun, Süter Ailesi, merhum Şakir Süter'i gazetecilik mesleğini sevdiren ve tanıştıran olarak nitelendiren Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk, protokol üyeleri ve gazeteciler katıldı. Törenin selamlama konuşmasını aile adına Ali İhsan Süter gerçekleştirdi. Süter, "Kardeşim Şakir'in vefatı üzerinden14 yıl geçti. Şakir fanatik bir Bergamalı idi. Genç gazetecilerin önünün her zaman açılması gerektiğini söylerdi. Gençleri hep destekledi. Bu yarışmayı devam ettiren Bergama Belediyesi'ne ve başkanı Sayın Hakan Koştu'ya, Ticaret odamıza, üyesi olmaktan onur duyduğum Bergama Kültür ve Sanat Vakfı'na, Gazeteciler Cemiyetimize, jüri üyelerine, Şakir'in halen köşe yazılarını yayınlamaya devam eden Bakırçay Gazetesi imtiyaz sahibi Rıdvan Karapehlivan'a teşekkür ederim" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "BASIN DEMOKRASİMİZ VE BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZDİR"

Ev sahibi olarak konuşmasında gazetecileri selamlayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bergama'nın yetiştirdiği çok değerli isimlerden ve Türk basın camiasının güçlü kalemlerinden hemşehrimiz merhum Şakir Süter'i vefatının 14. yılında rahmet ve saygıyla anıyorum. Bu vesile ile İzmir ve yerel basınımızın birbirinden değerli kalemleri ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Dilek Gappi ve kıymetli yönetim kurulu üyelerini Bergama'mızda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Buradan bir kez daha Cemiyet Başkanlığına seçilen Sayın Dilek Gappi'yi tebrik ediyor, yeni yönetime başarılar diliyorum. Türk basın camiasına büyük emek veren ama aramızdan erken ayrılan Şakir Süter'in duayen bir gazeteci olduğuna ve yaşamı boyunca mesleğini onurla yürüttüğüne hep birlikte şahit olduk. Aramızdan çok erken ayrılmış duayen bir gazetecinin, böyle bir yarışma vesilesi ile yaşatılıyor olmasının çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca bu tür yarışmaların, gazeteciliği teşvik edici olmasından dolayı ayrı bir değer taşıdığını düşünüyorum. Sektöre katılan genç ve dinamik kalemlerin de, demokratik yaşamın olmazsa olmazı olan basının gücüne güç katacağına inanıyorum" dedi.

Yarışma sürecinde emek veren tüm jüri üyelerine, ayrıca İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Bergama Ticaret Odası ve Bergama Kültür Sanat Vakfı'na, yarışmanın 10 yıldır düzenlenebilmesi için gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Unesco Dünya Kültür Mirası kentimizi sosyal, ekonomik ve kültürel olarak ileriye taşımak için başlattığımız projelerimize, medyanın vereceği desteğin Bergama'mız için çok önemli olduğunu da özellikle belirtmek isterim" dedi.

İGC CEMİYET BAŞKANI GAPPİ; "GAZETECİLİK İDEALİSTLERİN YAPABİLECEĞİ BİR MESLEKTİR"

Törende konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi Bergama'da bulunmaktan ve 10 yıldır paydaşlarıyla birlikte devam ettirilen Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'ndan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yarışma jürisinin değerli gazetecilerden oluştuğunu ifade eden Cemiyet Başkanı Gappi, "Yarışmaya gelen öyle güzel haberler vardı. Bazı haberler beni gerçekten şaşırttı. Güzel İzmir'imizde öyle güzel haberler geldi ki, çok sevindim. Şakir abiyi 14 yıl önce kaybetmiş olabiliriz, ama her genç gazeteci arkadaşımızın bir birinden güzel haberlerinde, Şakir abinin ölümsüzlüğünü gördüm. Gazetecilik idealist olmanın ve mücadelenin mesleğidir. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. İyi ki bu topraklardan Şakir abi gibi fikir adamı çıkmış. Ruhun şad olsun Şakir abi, gerçete genç gazetecilerimizin her bir haberinde yaşamaya devam ediyorsun" dedi.

10. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Hakan Koştu, Şakir Süter, Bergama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 10. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika


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