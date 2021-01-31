10 saniyede saçı sakalı beyaza büründü...Kimi tahtalarla kaydı, kimi de kıyafetini çıkarıp güreş tuttu - Son Dakika

10 saniyede saçı sakalı beyaza büründü...Kimi tahtalarla kaydı, kimi de kıyafetini çıkarıp güreş tuttu

Antalya'nın Korkuteli ilçesi beyaza bürünürken, vatandaşların ilginç kar eğlenceleri cep telefonu kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar yağışı sonrası vatandaşların ilginç kar eğlencesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Kar yağışının etkisini 'Yarım saat daha durursam canlı kar adamı olabilirim' sözleriyle anlatan kişinin saç ve sakalı ise 10 saniyede beyaza büründü.

Antalya'nın yaylası olarak bilinen Korkuteli'de 2 gündür etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah uyandıklarında evlerinin önünü bembeyaz gören vatandaşların ilginç kar eğlencesi ise izleyenleri güldürdü. Bazı vatandaşlar halatla traktör ve otomobile bağladıkları tahta kayakların üzerine oturup kar üzerinde kaymanın tadını çıkardı, bazıları da soğuğa rağmen giysilerini çıkarıp kar üzerinde güreş tuttu.

"Yarım saat daha durursam canlı kardan adam olabilirim"

Bir kişinin kar yağışının etkisini göstermek için çektiği videoda ise 10 saniyede saç ve sakalı beyaza büründü. "Dışarıda yarım saat daha durursam canlı kar adamı olabilirim" diyen kişinin o görüntüleri, izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Kardan adam yapmayı da ihmal etmeyen Antalyalıların görüntüleri sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.