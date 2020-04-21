10 şirketten 6'sı uzaktan çalışma modeline geçti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 10 şirketten 6'sı uzaktan çalışma modeline geçti - Son Dakika Ekonomi

10 şirketten 6'sı uzaktan çalışma modeline geçti

6 saat önce

Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler şirketlerin işleyişinde de yeni uygulamaları beraberinde getirdi.

10 şirketten 6'sı uzaktan çalışma modeline geçti, System.String[]

Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler şirketlerin işleyişinde de yeni uygulamaları beraberinde getirdi. 10 şirketten 6'sı tamamen uzaktan çalışmaya başlarken, bu süreçte şirketlerin yüzde 80'e yakını üretkenliklerinden endişe duymaya başladı.


Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler dünya genelinde pek çok şirketi olumsuz yönde etkiledi. Ekonomik problemlerin yanı sıra çalışanların uzaktan çalışma modeline adapte olması, iç iletişimin sağlanması, motivasyonun sürdürülebilmesi ve eğitimlerin online ortamda devam etmesi gibi gereklilikler de özellikle insan kaynakları profesyonellerine ciddi bir sorumluluk yüklediği belirtiliyor.


Mercer'in 'koronavirüsün şirketler, çalışanlar ve altyapılar üzerindeki etkisi' araştırmasına göre Türkiye'nin de yer aldığı EMEA bölgesinde ankete katılan şirketlerin yalnızca yüzde 38'inin saha operasyonu yok ve yalnızca ofis ortamında çalışma düzenine sahip. 10 şirketten 6'sı salgın süresince uzaktan çalışma kararı alırken, 4'ü ise kısıtlı uygulamalar için adım attı. Bu süreçte üretkenlik açısından endişe duyan kesim yüzde 80 payla öne çıkarken adaptasyon ve motivasyon noktasında da çeşitli uygulamalar hayata geçiriliyor. Şirketler yüzde 45 oranında uzaktan bağlantılarla iç iletişimi sürdürüyor. Çalışanlarını çay molası veya yoga saati gibi sanal aktivitelerle motive etmeye çalıştığını söyleyen şirketlerin oranı yüzde 24, ekipleri için uyguladıkları eğitimlere koronavirüs sürecinde de sanal ortamda devam edenlerin oranı ise yüzde 31 olduğu görüldü.


İnsan kaynakları yöneticileri için BindHR, İK profesyonellerini ve onlara rehberlik edecek çözüm ortaklarını dijital platformda bir araya getirdiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; eğitim, koçluk, yetenek yönetimi, İK teknolojileri ve organizasyonel gelişim başta olmak üzere 150 hizmet kategorisinin yer aldığı BindHR, online koçluk, online danışmanlık, sanal sınıf ve webinar gibi online hizmetlerle de salgın döneminde İK profesyonellerine destek olmayı amaçlıyor.


"İhtiyaç anında hizmet sağlayıcıya hemen erişmek mümkün"


Şirketlerin koronavirüs salgınını en az zararla atlatması için İK profesyonellerinin yanında yer almak istediklerini belirten BindHR Kurucusu Dr. Selçuk Alimdar, "İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte şirketlerdeki işleyişin devam etmesi için çalışanlar kadar, sistemin sürdürülmesini sağlayan İK profesyonellerinin de desteğe ihtiyacı var. Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz İK sektörüne özel online pazar yeri BindHR ile İK departmanları çalışanlarının sağlığını, motivasyonunu ve gelişimini uzaktan destekleyebilirken organizasyonlarının iş yönetimine de katkı sağlayacak danışmanlıkları alabilecek." dedi.


Kurumsal İK profesyonellerinin ücretsiz üye olabildiği platformda çok sayıda hizmet sağlayıcı, insan kaynaklarına yönelik 150 kategori altında hizmet sunulduğunu kaydeden Alimdar, "İhtiyaç anında İK departmanlarının kolayca erişebildiği hizmet sağlayıcılardan destek almak için ise platform üzerinden temasa geçilerek teklif istenebiliyor. Geliştirilen sistemin hem profesyoneller hem de hizmet sağlayıcılar için karşılıklı yarar sağlanıyor. Kriz zamanlarında ihtiyaç duyulan desteğe ulaşmak genellikle planlanan kadar kolay olmuyor. Bu noktada bindhr.com üzerinden, hem profesyonelleri tam ihtiyaç anında çözüme kavuşturuyor hem de hizmet sağlayıcılara kalabalıktan sıyrılma, pazarlama ve satış maliyetlerini azaltma, hizmetlerin sergilendiği bir mikro siteye sahip olma, hizmetleri odaklı bir şekilde tanıtma ve tanıtım performansını izleyebilme imkanı sunuyor." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:45 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor? Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 379,5 liradan işlem görüyor Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı         
16:49
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı         
16:24
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti         
15:27
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı         
15:14
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü         
15:12
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş         
14:57
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
14:55
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek         
14:46
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi         
14:45
Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti         
14:39
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı         
14:26
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz         
14:20
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 18:12:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 şirketten 6'sı uzaktan çalışma modeline geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]