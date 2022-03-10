10 şirketten 7'si uzaktan çalışmayla daha çok siber saldırıya maruz kalıyor - Son Dakika

Şirketler pandemi sonrası dönemde uzaktan ya da hibrit çalışma modellerini sürdürürken, hızla bulut ortamına taşınan iş süreçlerinin siber güvenlik risklerini artırdığı tespit edildi. Forrester danışmanlığında yürütülen bir araştırma, şirketlerin yüzde 74'ünün son dönemde yaşadıkları siber saldırıları uzaktan çalışmayla gelen güvenlik açıklarıyla ilişkilendirdiğini gösterdi. Bu güvenlik risklerini tek platformdan yönetme olanağı tanıyan Türkiye'nin ilk SASE platformu tanıtıldı.

Uzaktan ya da hibrit çalışma modelleri, ofis maliyetlerini azaltması ve çalışan deneyimini iyileştirmesi gibi yönleriyle pandemi sonrası dönemde de yerleşik hale geldi. Birçok şirket iş süreçlerini hızla bulut ortamına ve dijitale taşırken, Forrester danışmanlığında yürütülen bir araştırma, uzaktan çalışmanın siber güvenlik risklerini artırdığını ortaya koydu. Rapora göre şirketlerin yüzde 74'ü son zamanlarda iş süreçlerini etkileyen siber saldırıları uzaktan çalışmayla ortaya çıkan güvenlik açıklarıyla ilişkilendirdi. 10 şirketten 8'i ise şirketlerinin uzaktan çalışmanın bir sonucu olarak siber risklere daha açık hale geldiğini söyledi.

Konuyla ilgili gelişmeleri değerlendiren Logo Siber Güvenlik Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, "Çalışanların iş uygulamalarına erişirken bulundukları yerdeki internet bağlantılarını ve kendi cihazlarını kullanması, buluttaki uygulamalara sadece şirket ağı içinden değil her yerden erişilmesi gibi faktörler saldırı yüzeyini genişleterek siber güvenlik risklerini artırıyor. Bu risklere karşı kapsamlı bir koruma arayan işletmeler için SASE mimarisi uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor. Biz de yerli ve yeni nesil siber güvenlik çözümleri sunan bir firma olarak Türkiye'nin ilk SASE platformu Berqnet SASE'yi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz lansmanla tanıttık" dedi.

5 KURULUŞTAN 3'Ü SASE ÇÖZÜMÜNÜ BENİMSEYECEK

SASE platformlarının özellikle çok şubeli veya uzaktan çalışan şirketlerin dağıtılmış ağlarını yönetebilmeleri için bütünsel ve ölçeklendirilebilir bir çözüm sunduğunu vurgulayan Hakan Hintoğlu, "Bulut iş süreçlerini güvenle yönetmek için firewall, web filtre, IPS gibi güvenlik servisleri sunan güvenli internet erişimi, her cihazın güvenilmez olduğu varsayımına dayanan sıfır güven yaklaşımı (ZTNA), şubelerin birbirlerine güvenle ve esnek bir şekilde bağlanmasını sağlayan SD-WAN gibi çeşitli bileşenlere ihtiyaç duyulur. Berqnet SASE, bu bileşenlerin hepsini tek bir platformda sunuyor. Bu sayede ağ yönetimi ve güvenlik özellikleri tek bir platformda birleştiriliyor. Ölçeklendirilebilir yapı sayesinde tüm şubeler ve çalışanlar platformdan aynı performansla yararlanabilirken, güvenlik politikaları tüm şube ve kullanıcılar için daha tutarlı hale geliyor. Yönetimi kolaylaştırırken riskleri ve maliyeti düşüren SASE, güvenlik teknolojilerinde yeni bir yaklaşımı adlandırıyor. Gartner, 2025'e kadar 5 kuruluştan 3'ünün SASE çözümünün benimsenmesi için stratejilere sahip olacağını tahmin ediyor. Berqnet SASE ise Türkiye'nin ilk ve tek SASE çözümü olma özelliğini taşıyor" ifadelerini kullandı.

SİBER RİSKLERDE İMALAT VE FİNANS BAŞI ÇEKİYOR

SOCRadar 2021 Türkiye Tehdit Raporu'na göre Türkiye'de fidye yazılımı saldırılarından en çok etkilenen sektörler arasında imalat ve finans başı çektiğini ve kamu kurumlarının da gelişmiş kalıcı tehdit (APT) türündeki siber saldırılara maruz kaldığını hatırlatan Hintoğlu, değerlendirmelerini şu sözlerle sonlandırdı:

"İş süreçlerini tamamen dijitalleştiren ve bulut sistemler kullanan şirketler, uzaktan ya da hibrit çalışma modellerine güvenle geçebilmek için siber güvenlik yatırımları yapmaktan kaçınmıyor. Gartner verileri bu yıl küresel çapta bilgi güvenliği ve risk yönetimi harcamalarının 172 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Bu harcamalar içinde SASE, ağ güvenliğini tek noktadan yönetmek için daha az maliyetli, yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkıyor. Berqnet olarak yapay zeka destekli SASE çözümümüzle Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Her ölçekten şirkete işlerini güvenle dijital ortama taşıyabilecekleri uçtan uca çözümler sunuyoruz."