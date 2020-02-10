10 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:15 Maç Sonu

01:30 Maç Saati

01:45 Futbolun Şehirleri

02:45 Maç Sonu

03:00 Süper Lig Maç Sonu

03:30 Maç Saati

05:45 Maç Sonu

06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

07:00 Süper Lig Kısa Özet

07:15 Maç Saati

08:45 Maç Saati

09:00 Maç Sonu

09:15 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Taraftar

12:30 Maç Saati

13:05 UEFA Şampiyonlar Ligi

13:45 Maç Saati

14:00 Sahne Arkasında

14:45 Süper Lig'in Gol Kralları

15:00 Dünden Bugüne

15:30 Maç Sonu

15:35 Maç Başlıyor

16:00 DG Sivasspor - Medipol Başakşehir

16:45 Devre Arası

17:00 DG Sivasspor - Medipol Başakşehir

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

18:00 beIN Manşet

18:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Kasımpaşa - Galatasaray

19:00 Maç Önü

19:45 Devre Arası

20:00 Kasımpaşa - Galatasaray

21:00 Maç Sonu

21:15 Süper Lig Maç Sonu

21:15 Devre Arası

22:00 Maç Sonu

23:30 STSL Maç Özetleri

23:30 Maç Saati