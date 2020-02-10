10 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 10 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

10 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı

1 saat önce

10 Şubat 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

10 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Yıllar Sonra

01:00 Hep Yek

02:15 Kuzey Güney

04:00 Müzik Arası

04:15 5N 1K

05:00 Tatlı İntikam

06:15 Akasya Durağı

07:00 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu

15:45 Hekimoğlu

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Zalim İstanbul

23:30 Hep Yek

Akasya Durağı, Kanal D, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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