10 Şubat 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 10 Şubat 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

10 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

1 saat önce

10 Şubat 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

10 Şubat 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Çember: Oyunu Bozuyorum

01:30 Sucu Kamil

02:20 Hayalimdeki Gelinlik

03:00 Güzel Köylü

04:30 Türk Müziği

04:30 Güzel Köylü

05:30 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

08:00 Çilek Kokusu

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:45 Hayalimdeki Gelinlik

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:45 Babil

13:30 Gerçeğin Peşinde

15:45 Sefirin Kızı

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Güvercin

20:00 Sefirin Kızı

Star, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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