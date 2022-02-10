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10 Şubat 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

10 Şubat 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor

10.02.2022 11:14

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 799 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.310 lira, cumhuriyet altını da 5.336 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,2 artışla 798,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 799 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.310 lira, cumhuriyet altını da 5.336 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.835 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALAR ABD'YE ODAKLANDI

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri yaptıkları açıklamada marttaki faiz artırımının büyüklüğü için bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin önemine işaret ederken, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ocakta yıllık yüzde 7,2 ile 1982'den bu yana en yüksek artışını kaydetmesi bekleniyor. Analistler, dün küresel bazda yüksek seyreden risk iştahının yeni günde ABD'deki enflasyon verisi öncesinde azaldığını ifade ederek, söz konusu verideki olası beklenti dışı gerçekleşmelerin oynaklığı artırabileceği uyarısında bulundu. Bugün, ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra enerji fiyatlarının seyri ve Ukrayna ile ilgili gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan 1.810 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Enflasyon, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 10 Şubat 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 Şubat 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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