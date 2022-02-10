Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Pekin'de Bugün
02:30 Futbol Aklı
04:25 Spor Toto Süper Lig Goller
04:35 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Artistik Buz Pateni
08:28 İstiklal Marşı
08:30 İngiltere Premier Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Alp Disiplini
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
16:30 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Kızak
17:45 Spor Toto Süper Lig Panorama
18:00 Spor Merkezi
19:55 Atalanta - Fiorentina
22:00 Spor Akşamı
22:55 Juventus - Sassuolo
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika