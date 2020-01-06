10 suçtan aranan şüpheli, jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 suçtan aranan şüpheli, jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

10 suçtan aranan şüpheli, jandarmadan kaçamadı

6 saat önce

10 suçtan aranan şüpheli, jandarmadan kaçamadıDİYARBAKIR'da, 'kasten öldürme'nin de aralarında bulunduğu 10 ayrı suçtan aranan B.Y., yol kontrol noktasında jandarma ekiplerini fark ederek, aracıyla kaçmaya kalkıştı.

10 suçtan aranan şüpheli, jandarmadan kaçamadı

DİYARBAKIR'da, 'kasten öldürme'nin de aralarında bulunduğu 10 ayrı suçtan aranan B.Y., yol kontrol noktasında jandarma ekiplerini fark ederek, aracıyla kaçmaya kalkıştı. B.Y. kısa süren takibin ardından yakalandı.

Dün gece, merkez Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin oluşturduğu yol kontrol noktasında uygulama yaptığı fark eden şüpheli, aracıyla kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa süren takibin ardından yakaladı. Şüphelinin, yapılan kimlik sorgulamasında, hakkında 'kasten öldürme', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'silahlı tehdit' gibi 10 ayrı suçtan aranan B.Y., olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan B.Y., jandarma ekiplerine verdiği ifadede, Eğil ilçesine bağlı kırsal Kaya Mahallesi'nde oturan akrabalarının evinde saklandığını, gün içerisinde ailesini görmek amacıyla Yenişehir ilçesindeki Aziziye Mahallesi'ne gittiğini, dönüşte ise havanın karanlık olması ve güzergahta yol kontrol uygulaması olmamasından dolayı Hantepe Mahallesi'ndeki Mapa yolunu kullandığını anlattı.

B.Y., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

10 suçtan aranan şüpheli, jandarmadan kaçamadı

Yenişehir, Jandarma, Hantepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ömür Gedik, 46 katlı gökdelenin çatısında klip çekti! "O sürede ölümü hissettim"
ABD ile İran arasında savaş çıkar mı? Uluslararası analistlerden en çok merak edilen soruya yanıt verdi Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Süleymani'nin öldürülmesi NATO'nun değil, ABD'nin tercihiydi 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:58 Kütahya ve bazı ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika
20:58 Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Son Dakika
20:57 Yakalanan bağ evi hırsızı tutuklandı - Son Dakika
20:57 Çekmeköy'de uçan çatı 100 metre ilerideki binanın içine girdi - Son Dakika
20:56 Kazdağları'nda zincirsiz araçlara izin yok - Son Dakika
20:08 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 21:01:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 suçtan aranan şüpheli, jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]