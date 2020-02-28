10 suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 10 suçtan aranan H.U., polis ekiplerince yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları çalışmada 'askeri ceza kanununa muhalefet', 'mala zarar verme', 'hükümlü veya tutuklunun cebir ve tehdit kullanarak kaçması', 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' gibi 10 ayrı suçtan aranan H.U.'yu dün sabah saatlerinde yakaladı. H.U, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.