10 suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

10 suçtan aranan şüpheli yakalandı

6 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 10 suçtan aranan H.U., polis ekiplerince yakalandı.

10 suçtan aranan şüpheli yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 10 suçtan aranan H.U., polis ekiplerince yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları çalışmada 'askeri ceza kanununa muhalefet', 'mala zarar verme', 'hükümlü veya tutuklunun cebir ve tehdit kullanarak kaçması', 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' gibi 10 ayrı suçtan aranan H.U.'yu dün sabah saatlerinde yakaladı. H.U, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.


Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Polis, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:15 Kaynak: DHA
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