10 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Gençliğim Eyvah
00:20 Karanlık Sular
02:05 Kanatsız Kuşlar
03:15 Kanatsız Kuşlar
05:30 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2
20:00 Oflu Hoca Trakya'da
21:45 Ölümlü Dünya
22:10 Karanlık Sular
23:50 Kardeş Payı