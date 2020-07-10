10 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
10 Temmuz 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
01:00 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
03:50 Teknik Analiz
04:20 Teknik Analiz
05:20 TFF 1. Lig Özetler
05:20 Süper Lig Özetler
05:50 Efsanelerin İzinde
05:55 Spor Kitaplığı
06:00 Süper Lig Özetler
06:20 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:20 Efsanelerin İzinde
06:25 Takvim Yaprakları
06:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Teknik Analiz
08:00 Süper Lig Özetler
08:00 İlk Baskı
08:20 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Teknik Analiz
10:00 Spor Bülteni
10:45 Süper Lig Goller
11:00 Spor Manşet
12:15 La Liga Özetler
12:15 Süper Lig Özetler
12:35 İngiltere Premier Lig Özetler
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
14:00 TBMM-TV
14:55 Spor Kitaplığı
15:00 La Liga Özetler
15:35 Unutulmaz Milli Takım Golleri
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Spor Bülteni
16:30 Napoli - Juventus
16:30 Unutulmaz Maçlar
18:00 Spor Merkezi
18:30 Dakika Skor
20:00 İngiltere Premier Lig Özetler
20:20 Aktüel Futbol
20:30 Süper Lig Özetler
21:00 Stadyum
21:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum
23:00 İleri Üçlü
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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