10 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir

01:30 Dizi

03:30 Sinema

05:30 Sinema

07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

10:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

12:15 Sinema

14:15 Sinema

16:15 Survivor Panorama 2020

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler