10 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
01:30 Dizi
03:30 Sinema
05:30 Sinema
07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
10:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
12:15 Sinema
14:15 Sinema
16:15 Survivor Panorama 2020
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler