Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:10 Islah Adası
03:20 Akıncı
05:30 Hercai
08:00 Dumbo
10:10 Şans Kapıyı Çalınca
12:45 Baş Belası
15:40 Kalp Yarası
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Temmuz 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika