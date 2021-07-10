10 Temmuz 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Futbolun Şehirleri

01:00 Spor Turu

02:00 Transfer

03:30 Maç Saati

05:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

05:30 Sezonun Golleri : Gençlerbirliği

06:00 Süper Lig Maç Özetleri

06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 Gamer

08:00 Maç Saati

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 Taraftar

11:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Süper Lig Maç Özetleri

12:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

13:00 Maç Saati

14:45 Süper Lig Haftanın Golleri

15:00 Kolaysa Anlat

17:00 Gamer

18:00 Maç Saati

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Spor Turu

21:00 Transfer

22:30 Sezonun Golleri : Gençlerbirliği

23:00 Futbolun Şehirleri