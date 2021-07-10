Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:30 Son Yaz
04:45 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:45 Aşk Oluversin Gari
17:00 Son Yaz
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Şef Akademi
22:00 Sosyetik Gelin
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Temmuz 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika