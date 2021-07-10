10 Temmuz 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

02:30 Son Yaz

04:45 Her Yerde Sen

06:00 Aşk Yeniden

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Aşk Mantık İntikam

13:45 Aşk Oluversin Gari

17:00 Son Yaz

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Şef Akademi

22:00 Sosyetik Gelin