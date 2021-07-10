Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Dizi
02:00 Doya Doya Moda
05:00 Doğduğun Ev Kaderindir
06:00 Oynat Bakalım
09:45 Mutfakta Türev Var
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye 2021
13:30 Güzel İkili
16:00 Ailecek Şaşkınız
20:00 Masterchef Türkiye 2021
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Temmuz 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika