10 Temmuz 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Dizi

02:00 Doya Doya Moda

05:00 Doğduğun Ev Kaderindir

06:00 Oynat Bakalım

09:45 Mutfakta Türev Var

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye 2021

13:30 Güzel İkili

16:00 Ailecek Şaşkınız

20:00 Masterchef Türkiye 2021