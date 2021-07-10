10 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Gündem Futbol Transfer

04:00 Spor Artı

05:00 Aktüel Futbol Transfer

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Fransa - İsviçre

08:35 UEFA Euro 2020 Özetler

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 FIFA Magazin

09:55 Efsanelerin İzinde

10:00 Hırvatistan - İspanya

11:30 UEFA Euro 2020 Özetler

11:55 Hava Durumu

12:00 Yüz Yüze Futbol

13:00 Spor Bülteni

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

16:00 Spor Bülteni

16:50 Takvim Yaprakları

17:00 Aktüel Futbol Transfer

20:00 Spor Bülteni

21:00 Kupa Akşamı

23:00 Gündem Futbol Transfer