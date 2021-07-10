Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Gündem Futbol Transfer
04:00 Spor Artı
05:00 Aktüel Futbol Transfer
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Fransa - İsviçre
08:35 UEFA Euro 2020 Özetler
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 FIFA Magazin
09:55 Efsanelerin İzinde
10:00 Hırvatistan - İspanya
11:30 UEFA Euro 2020 Özetler
11:55 Hava Durumu
12:00 Yüz Yüze Futbol
13:00 Spor Bülteni
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
16:00 Spor Bülteni
16:50 Takvim Yaprakları
17:00 Aktüel Futbol Transfer
20:00 Spor Bülteni
21:00 Kupa Akşamı
23:00 Gündem Futbol Transfer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika