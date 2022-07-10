10 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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10 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı

10.07.2022 06:42
10 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı

10 Temmuz 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:00 Gönül Dağı - Kurban 2

03:35 Kalk Gidelim

05:55 Bir Aş Hikayesi

06:15 Payitaht Abdülhamid

10:00 Kara Tahta

13:05 Seni Kalbime Sakladım

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı - Kurban 2

23:15 Seni Kalbime Sakladım

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Kaynak: InterSinema.com

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Son Dakika TV 10 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 10 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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