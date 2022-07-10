Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:00 Gönül Dağı - Kurban 2
03:35 Kalk Gidelim
05:55 Bir Aş Hikayesi
06:15 Payitaht Abdülhamid
10:00 Kara Tahta
13:05 Seni Kalbime Sakladım
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı - Kurban 2
23:15 Seni Kalbime Sakladım
Son Dakika › TV › 10 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika