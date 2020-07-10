10 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 10 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu? - Son Dakika

10 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 10 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

10 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 10 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 10 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu.

10 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 10 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 10 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 10 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.


10 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı


Son 24 saatte 48.787 test yapıldığı ve 1.003 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 23 kişi hayatını kaybetti ve 1.493 kişi iyileşti.


10 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı


10 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 210.965 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.323'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.182 toplam entübe hasta sayısının ise 402 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 191.883 olarak açıklandı.


Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada şunları söyledi:


"Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı."


Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/VvrRuMmx7b

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 10, 2020


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Türkiye Koronavirüs, Fahrettin Koca, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 21:44 

Son Dakika Teknoloji 10 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 10 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu? - Son Dakika
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