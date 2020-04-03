10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

10 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:35 Kaynak: İHA
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