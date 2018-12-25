Son Dakika Haberleri: 10 TL ile Serdar'ın En Sevmediği Yemeği Kim Alacak?

10 TL ile Serdar'ın En Sevmediği Yemeği Kim Alacak?

38 dakika önce

Yeni bir "bu paraya ne yapabilirsin?

Yeni bir "bu paraya ne yapabilirsin?" videosu daha çektik. Bu sefer arkadaşlarımız 10 TL bütçe ile Serdar'ın sevmeyeceği bir yemeği almak için mücadele edecekler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:37 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi

Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:15:42. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 TL ile Serdar'ın En Sevmediği Yemeği Kim Alacak?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]