10 TL ile Serdar'ın En Sevmediği Yemeği Kim Alacak?
38 dakika önce
Yeni bir "bu paraya ne yapabilirsin?
Yeni bir "bu paraya ne yapabilirsin?" videosu daha çektik. Bu sefer arkadaşlarımız 10 TL bütçe ile Serdar'ın sevmeyeceği bir yemeği almak için mücadele edecekler.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:37 Kaynak: Youtube
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