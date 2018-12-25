10 TL ile Serdar'ın En Sevmediği Yemeği Kim Alacak?

Yeni bir "bu paraya ne yapabilirsin?

Yeni bir "bu paraya ne yapabilirsin?" videosu daha çektik. Bu sefer arkadaşlarımız 10 TL bütçe ile Serdar'ın sevmeyeceği bir yemeği almak için mücadele edecekler.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı

İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi

Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı