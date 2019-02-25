10 Tonluk Dev Kambur Balina Karaya Vurdu
50 dakika önce
Brezilya'nın Para eyaletinde, karaya vuran 11 metrelik dev bir kambur balina ölü halde bulundu.
Brezilya
'nın Para eyaletinde, karaya vuran 11 metrelik dev bir kambur balina ölü halde bulundu. Çevre Bakanlığına bağlı ekipler, balinanın okyanustan 15 metre uzaklıktaki ormanlık alana nasıl ulaştığının şaşkınlığı içinde.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:37
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