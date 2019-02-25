Son Dakika Haberleri: 10 Tonluk Dev Kambur Balina Karaya Vurdu

10 Tonluk Dev Kambur Balina Karaya Vurdu

50 dakika önce

Brezilya'nın Para eyaletinde, karaya vuran 11 metrelik dev bir kambur balina ölü halde bulundu.

">
Brezilya'nın Para eyaletinde, karaya vuran 11 metrelik dev bir kambur balina ölü halde bulundu. Çevre Bakanlığına bağlı ekipler, balinanın okyanustan 15 metre uzaklıktaki ormanlık alana nasıl ulaştığının şaşkınlığı içinde.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:37 

Brezilya, Yenikadinda Gösterme, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Adam, Öldürdüğü Annesini Pişirip Köpeğiyle Birlikte Yedi Lise Öğrencisi, Kız Meselesi Yüzünden 4 Öğrenci Tarafından Kemerle Öldüresiye Dayak Yedi

Sevgilisiyle Birlikteyken Akrabalarına Yakalanan 3 Çocuk Annesi Kadın, Vurularak Öldürüldü Fenerbahçe, Deplasmanda Beşiktaş'la 3-3 Berabere Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 23:27:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Tonluk Dev Kambur Balina Karaya Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]