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"10. Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri" dopdolu programıyla yarın başlıyor - Son Dakika

"10. Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri" dopdolu programıyla yarın başlıyor

29.07.2021 09:57

Bosna Hersek'in Mostar kentinde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek "Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri", sevilen şarkıcı Mustafa Ceceli'yi Boşnak müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Bosna Hersek'in Mostar kentinde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek "Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri", sevilen şarkıcı Mustafa Ceceli'yi Boşnak müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Bosna Hersek-Türkiye Kardeşlik Platformunca her yıl düzenlenen etkinlik bu yıl da Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki dostluk köprüsüne destek sağlayacak.

Platform Başkanı Orhan Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te gelenekselleşmiş bir program yaptıkları için son derece mutlu olduklarını ifade ederek "10'uncu yılımızdaki etkinliğimizi tarihi Mostar Köprüsü'nde yapıyoruz. Ayrı bir heyecanımız var." dedi.

Bosna Hersek ve Türkiye'nin kültürünü yansıttıkları programın geçen yıllarda farklı şehirlerde düzenlendiğini anımsatan Çakmak, "300 binden fazla insan etkinliklerimize katıldı. Kültürümüzü yaşatma, bayrağımızı dalgalandırma ve bizi biz yapan değerleri Bosna Hersek'e taşıma imkanı bulduk." diye konuştu.

Çakmak, bu yılki etkinlik kapsamında yarın akşam Mustafa Ceceli'nin Mostar'da konser vereceğini belirterek "Ben de bir konser vereceğim. Korolarımız, mehter takımımız sahne alacak. Mostar'ın çarşısında kortej yapacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin güzelliklerini tanıtmak amacıyla stant açılacağını söyleyen Çakmak, ziyaretçilere geleneksel tatlar olan şerbet, baklava ve lokum ikram edileceğini aktardı.

Çakmak, etkinlikte çocukları da sevindirecek programlar olacağına işaret ederek "Dopdolu bir 2 gün bizi bekliyor Mostar'da." dedi.

"Türk-Balkan Kardeşlik Günleri" projesi

Platform olarak 10 yıldır yetim, gazi ve ihtiyaç sahibi ailelere de ulaştıklarını aktaran Çakmak, "En son Boşnak gazi kadınlara Türkiye turu yaptırdık. Çanakkale'ye giderek şehitleri ziyaret ettiler. 15 Temmuz programlarına katıldılar." diye konuştu.

Çakmak, gazi kadınların Türk kadın polislerle de tanışma fırsatı bulduğunu ifade ederek bu tarz etkinliklere devam edeceklerini belirtti. Türkiye'de okuyan Boşnak öğrencilerle de iletişim halinde olduklarını anlatan Çakmak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok etkinliğin iptal edildiğini söyledi.

Çakmak, mevcut programı "Türk-Balkan Kardeşlik Günleri" şeklinde genişletmeyi düşündüklerini belirterek "Tüm Balkanlarda yapmak istiyoruz. Bu bizim uzun süredir hedefimizdi. Yakın bir zamanda bu projemizi başlatacağız." dedi.

Bosna Hersek'teki gençlere yönelik kültür çalışmalarına da devam edeceklerini söyleyen Çakmak, "Burada bir kültür merkezi açmak istiyoruz. Bir kültürel paylaşım alanı olsun istiyoruz. Bu çalışmalarımızı salgın şartları müsaade ettikçe yapmaya başlayacağız." diye konuştu.

Çakmak, destekleri nedeniyle İletişim Başkanlığı, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Radyo Televizyon Üst Kuruluna teşekkür etti.

10. Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri dopdolu programıyla yarın başlıyor
10. Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri dopdolu programıyla yarın başlıyor
10. Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri dopdolu programıyla yarın başlıyor
10. Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri dopdolu programıyla yarın başlıyor

Mustafa Ceceli, Türkiye, Gazi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '10. Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri' dopdolu programıyla yarın başlıyor - Son Dakika


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