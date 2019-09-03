Son Dakika Haberleri: 10. Türkiye Enerji Zirvesi 6-8 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek
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10. Türkiye Enerji Zirvesi 6-8 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek

2 saat önce

Bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Türkiye Enerji Zirvesi, 6-8 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek.

10. Türkiye Enerji Zirvesi 6-8 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek, System.String[]

Bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Türkiye Enerji Zirvesi, 6-8 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek.

Organizasyon firmasından yapılan açıklamaya göre, 10. Türkiye Enerji Zirvesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun destekleriyle düzenlenecek.

Bu yıl 6-8 Ekim'de Antalya'da yapılacak zirveye, bin 500'ün üzerinde ulusal ve uluslararası enerji uzmanının katılımı bekleniyor. Yerli ve yabancı uzmanlar, Türkiye ve global enerji piyasalarındaki son gelişmeleri ve gelecek trendleri ele alacak. Zirvede, Türkiye ve bölge ülkelerinin kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzey isimler bir araya gelecek.

Zirvedeki oturumlarda, ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmelerin emtia piyasalarına etkileri, geleceğin elektrik piyasası, doğal gazda yeni bir pazar inşası, yenilenebilir enerjide 2020 sonrası piyasa kurgusu, enerji finansmanı, akaryakıt ve LPG piyasalarında regülasyonlar, Doğu Akdeniz gazının ticarileşmesi, küresel trendler ışığında Türkiye için sıvılaştırılmış doğal gazda gelecek stratejileri gibi konular ele alınacak.

Antalya, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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