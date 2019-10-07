10. Türkiye Enerji Zirvesi'ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra; Kuzey...
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10. Türkiye Enerji Zirvesi'ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da katıldı. Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:02 Kaynak: İHA
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