Son Dakika Haberleri: 10. Türkiye Enerji Zirvesi'ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra; Kuzey...
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10. Türkiye Enerji Zirvesi'ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra; Kuzey...

21 dakika önce

10. Türkiye Enerji Zirvesi'ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

10. Türkiye Enerji Zirvesi'ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra; Kuzey..., System.String[]

10. Türkiye Enerji Zirvesi'ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da katıldı. - ANKARA

Fatih Dönmez, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:02 Kaynak: İHA
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