Son Dakika Haberleri: 10.Türkiye Enerji Zirvesi'ne geri sayım başladı
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10.Türkiye Enerji Zirvesi'ne geri sayım başladı

38 dakika önce

10.Türkiye Enerji Zirvesi, 6-8 Ekim 2019 tarihleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde düzenlenecek.

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10.Türkiye Enerji Zirvesi, 6-8 Ekim 2019 tarihleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde düzenlenecek.


Türkiye Enerji Piyasasının "En Büyük Aile Buluşması" olarak gelenekselleşen Türkiye Enerji Zirvesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla 6-8 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek. Bin 500'ün üzerinde ulusal ve uluslararası katılımcının yer alacağı zirve, Bu yıl 'Geleceği İnşa Etmek' temasıyla gerçekleştiriliyor. Doğu Akdeniz gazının ticarileştirilmesi, ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmelerin etkileri enerji gibi sektörünün gündemini belirleyen konular 20 farklı oturumda ele alınacak. Zirve aynı zamanda stant alanları ile enerjinin önemli markalarına ev sahipliği yapacak.


Yeni iş birliklerine kapı aralayacak


Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı Mustafa Karahan "Enerji sektörünün her açıdan ele alınacağı zirvede, katılımcıların ve karar alıcıların bugünü doğru şekilde yorumlamalarını ve gelecek öngörülerini genişletmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Sektörde söz sahibi olan üst düzey yöneticilerin katılacağı zirvenin ev sahibi olarak, enerji sektörüne dair yeni iş birliklerine katkıda bulunmak bizler için büyük önem taşıyor" değerlendirilmesinde bulundu.


Sektörün geleceği masaya yatırılacak


Türkiye Enerji Zirvesi'nde bu yıl, "Doğu Akdeniz Gazının Ticarileştirilmesi, Sürdürülebilir Enerji için Verimli Büyüme, Akaryakıt Piyasalarında Regülasyonlar ve Serbest Piyasa, Ticaret Savaşları ve Jeopolitik Gelişmelerin Emtia Piyasalarına Etkileri, Doğal Gaz 2.0: Yeni bir pazar inşası, Yenilenebilir Enerjide 2020 Sonrası Yeni Piyasa Kurgusu: YEKA-Mini YEKA, YEKDEM 2.0 ve lisanssız enerji yatırım finansmanı, Arama ve Üretim Sektöründe Yabancı Yatırım Stratejileri, IMO 2020 Enerji ve Ulaştırma Sektörlerine Etkileri, Enerji depolama-Dijitalleşme ve Şebeke Entegrasyonu" gibi önemli başlıklar konuların uzmanları tarafından ele alınacak. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:45 Kaynak: İHA
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