10. Türkiye - İngiltere İş Forumu - Sir Dominick Chilcott

İngiltere Başkonsolosluğu Ekonomi Grup Başkanı Nicholas Cannon, "Birleşik Krallık AB'den katılmadan önce oldukça başarılı bir ekonomiye sahipti. AB'den ayrıldıktan sonra çok güçlü bir ekonomi olmayı sürdürecek. Gelişmekte olan önemli bir piyasa ve bölgesel güç olan Türkiye bu başarının önemli bir parçası olacaktır." dedi.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve Hilton Bosphorus'da düzenlenen 10. Türkiye - İngiltere İş Forumu'na İngiltere Başkonsolosluğu Ekonomi Grup Başkanı Nicholas Cannon, Haziran 2016 yılında Birleşik Krallığı'n Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması için oy kullandığı hatırlatarak, bu kararla ilgili İngiltere'deki tartışmaları anlattı. Birleşik Krallık için Türkiye'nin en büyük ikinci pazar olduğunu vurgulayan Cannon, Brexit sonrası da Türkiye-İngiltere arasındaki ticari ilşkilerin devam edeceği ve bu yönde ekonomik stratejilerinin belirleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ikili ticaretin artması için ortak çalışmaların yapılmasına karar verdiklerini belirten Cannon, Birleşik Krallık ekonomisinin Avrupa'daki ülkeler arasında başarılı bir şekilde performans göstermeye devam edeceğini vurguladı. Cannon şunları kaydetti:

"Teknolojide görülmemiş değişikleri görüyoruz. Üretimin, hizmet sektörü, finansal hizmetler ve vatandaşların günlük yaşamını etkiliyor. Bugünkü forumun gündemi Türkiye ve Birleşik Krallık birlikte karşılıklı birçok yeni fırsatları yansıtıyor. Bu fırsatlar, yeni teknolojiler, siber güvenlik, bilişim ve finans teknolojileri içeriyor. Daha sonra uzmanlarından enerji, üretim, inşaat sektörleri zincirler hakkında haberler alacağız. Birleşik Krallık Avrupa Birliği'den (AB) katılmadan önce oldukça başarılı bir ekonomiye sahipti. AB'den ayrıldıktan sonra çok güçlü bir ekonomi olmayı sürdürecek. Gelişmekte olan önemli bir piyasa ve bölgesel güç olan Türkiye bu başarının önemli bir parçası olacaktır."

"Brexit sonrası Türkiye ve İngiltere arasında işbirliği fırsatları olacaktır"

İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott da, Türkiye ve İngiltere arasındaki sektörler arasındaki ikili, ticari ve ekonomik ilişkileri sonuna kadar destekleğini ifade ederek, kısa vadeli ve uzun vadeli ekonomik programlara değindi. İngiltere ekonomi politikasının darboğazlardan geçerek refaha ulaştığını dile getiren Chilcott, Brexit sürecini anlattı.

Brexit'in öneminden bahseden ve İngiltere'nin siyasi gündeminde önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Chilcott, şu an İngiltere'de hükümet ve parlamento, avam kamarasında Brexit'le ilgili yaşanan gelişmeler ve taslak kanunla ilgili bilgi verdi. Chilcott, "Muhalefetle gerçekleşen diyalog ve avam kamarasının almış olduğu kararlar neticesinde, bu taslak kanun geçtiği taktirde, İngiliz hükümetinin Brexit sürecini kabul etmesi kaçınılmaz hale gelecek, o zaman talep onaylanmış olacaktır. Bu noktada da Başbakan Johnson da erken seçimlere gitmek istemektedir." diye konuştu.

İngiltere'de önümüzdeki günlerde siyasi gelişmeleri bekleyip görüleceğini ve birçok olasılığın gündemde olduğunu dile getiren Chilcott, Brexit sürecinden sonra da İngiltere ekonomisinin güçlü bir ekonomisi olacağına dikkati çekti. İngiltere'yi başarılı ekonomi ve yatırım yapmaya değer ülke yapan en önemli özelliklerden birinin hukunun üstünlüğü, bağımsız yargı olduğunu söyledi. İngiltere eğitim sisteminin ekonomi araştırmaları için bir temel oluşturduğunu ifade eden Chilcott, tarihte de İngiltere'nin kömür madenleri enstitüsü devriminde önemli bir güç olduğuna dikkati çekti. Chilcott, şöyle konuştu:

"İngiltere, iş piyasaları anlamında özellikle işçi haklarının korunması yanında, firmaların işgücünün amaçlara göre hareket edebilmesine mukavemet sağlamıştır. Serbest ticaret anlamında korumacılık yaklaşımından çok uzak bir şekilde, aynı şekilde göç alımıyla birlikte, buradaki Avrupa Birliğinden gelen akışı, Brexit'in sonlanmasıyla birlikte kontrol edilebilir hale getirecektir. Böylece, İngiltere'de çalışmak için gelen insanlar sadece menşeilerinden dolayı değil bilgi becerilerinden dolayı buraya gelecek. İngiliz ekonomisi ihtiyaç duyduğu ölçekte bizlerle birlikte olacaktır."

"İngiltere elbette dünya çapında bakıldığında Türkiye ve iş sektörü için bir partner olmaya devam edecektir." diyen Chilcott, sözlerine şöyle devam etti:

"Politik liderlik İngiltere ve Türkiye açısından da ikili ilişkilerin zenginleşmesine önem vermektedir. Brexit sonrası Türkiye ve İngiltere arasında işbirliği fırsatları olacaktır. Brexit'le birlikte bize gelen fırsatlar nelerdir? Öncelikle Brexit İngiltere'yi ikili ilişkilerin daha ciddiye alma zorunluluğu içerisine sokacaktır. Burada siyasi sermaye daha fazla yatırım yapmak zorunda kalacaktır. Avrupa Birliği'nin konfor alanından çıkmış olacağız, artık kendi karnımızı doyurmak zorunda olacağız. İngiltere olarak Brexit'ten sonra siyasi ve stratejik seçimlere odaklanacağız. İngiltere, G20, NATO ve Avrupa Konseyi'nin bir üyesi olan Türkiye ile işbirliğine önceliğe sahip olacaktır. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakanımızın işaret ettiği iki önemli diyalog gerçekleşti. Bu dostane ilişkiler AB'den ayrıldıktan sonra her iki ülke için ikili ilşkileri çok daha üst düzeye çıkaracaklarını işaret etmektedir."