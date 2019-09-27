Son Dakika Haberleri: 10'u ilçe seçim kurulu müdürü 17 kişi hakkında takipsizlik kararı
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10'u ilçe seçim kurulu müdürü 17 kişi hakkında takipsizlik kararı

53 dakika önce

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, iptal edilen 31 Mart yerel seçimlerinde kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmesi yapıldığı gerekçesiyle 10'u ilçe seçim kurulu müdürü olmak üzere 17 kişi hakkında başlattığı sonuşturmada "takipsizlik" kararı verildi.

10'u ilçe seçim kurulu müdürü 17 kişi hakkında takipsizlik kararı, System.String[]
İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, iptal edilen 31 Mart yerel seçimlerinde kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmesi yapıldığı gerekçesiyle 10'u ilçe seçim kurulu müdürü olmak üzere 17 kişi hakkında başlattığı sonuşturmada "takipsizlik" kararı verildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iptal edilen 31 Mart yerel seçimlerinde kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmesi yapıldığı gerekçesiyle 10'u ilçe seçim kurulu müdürü olmak üzere 17 kişi hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık,  "Kanuna aykırı görevlendirme yapılan sandıklar bünyesinde gerçekleşen işlemlerde, seçim sonucunu etkileyecek ölçüde usulsüzlük bulunmadığını" gerekçe göstererek 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen takipsizlik kararında, Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimleri 6 Mayıs 2019 tarihli kararıyla yenilediği hatırlatıldı. YSK'nın bu kararı sonrası ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatılan takipsizlik kararında, iptal kararına gerekçe olan işlemlerde görevli seçim müdürleri ile diğer ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

11 İLÇEDE 118 SANDIKTA USULSÜZ GÖREVLENDİRME YAPILMIŞ
Gerekli evrakların ilçe seçim kurullarından temin edildiği kaydedilen takipsizlik kararında, "Ataşehir ilçesinde 21, Çekmeköy ilçesinde 47, Kadıköy ilçesinde 5, Kartal ilçesinde 1, Maltepe ilçesinde 7, Pendik ilçesinde 1, Sancaktepe ilçesinde 6, Sultanbeyli ilçesinde 12, Tuzla ilçesinde 4, Ümraniye ilçesinde 3 ve Üsküdar ilçesinde de 11 sandıkta kanuna aykırı görevlendirme yapıldığı" belirtildi.
Takipsizlik kararında, Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü E.K.'nın ifadesine de yer verildi. E.K.'nın savunmasında, "Görevlendirme için mülki amirlikten gelen listenin ihtiyacı karşılamadığını, bunun üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca SGK, İGDAŞ, TUİK, Sağlık Bakanlığı, Vergi Dairesi ve İstanbul Anadolu Adliyesi'nden ek liste istenip boşluğun bu kişilerle dolduğunu söylediği, il dışında atama yapıldığı şeklindeki iddiaların doğru olmadığını, oyların tekrar sayıldığı ve herhangi bir usulsüzlüğün tespit edilmediğini" söylediği belirtildi.  Takipsizlik kararında, diğer şüphelilerin de mülki amirliklerden gelen listelerin yetersiz kalması sebebiyle başkalarını görevlendirdiklerini, usulsüzlük yaptıkları yönündeki suçlamaları kabul etmediği  kaydedildi.

'USULSÜZLÜKLER SEÇİM SONUCUNU ETKİLEMİYOR'
31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline neden olan hukuka aykırı eylemlerin soruşturmaya konu edildiği belirtilen takipsizlik kararında, "Cumhuriyet Başsavcılığımız yetki alanında kurulu olup kanuna aykırı görevlendirme yapılan sandık sayısının genel sandık sayısına oranının düşüklüğü, kanuna aykırı görevlendirme yapılan sandıklar bünyesinde gerçekleşen işlemlerde seçim sonucunu etkileyecek ölçüde usulsüzlük bulunmaması, kanuna aykırı görevlendirilen kişilerin şüpheliler ile herhangi bir bağının olduğuna dair somut bir tespitin yokluğu, mülki amirliklerce gönderilen personel listelerinin ihtiyacı karşılamaması, şüphelilerin suç kastıyla hareket ettiklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
Takipsizlik kararında, 10'u ilçe seçim kurulu olan müdürler ile 7'si sandık kurulu üyesi olan şüpheliler hakkında, "Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verildiği belirtildi.


Başsavcı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:55 Kaynak: DHA
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