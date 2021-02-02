"10'u solunum sistemi ilacı olmak üzere toplamda 87 ilacı daha geri ödeme listemize aldık" - Son Dakika

"10'u solunum sistemi ilacı olmak üzere toplamda 87 ilacı daha geri ödeme listemize aldık"

02.02.2021 12:07

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10'u solunum sistemi ilacı olmak üzere toplamda 87 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10'u solunum sistemi ilacı olmak üzere toplamda 87 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

74 yerli ilaç daha geri ödeme listesinde

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme listesine alınan 87 ilaçtan 74'ünün yerli üretim olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, geri ödeme listesine son olarak eklenen 87 ilaç ve yapılan düzenlemeler ile ödenen ilaç sayısının 9 bin 20'ye ulaşacağını belirtti.

Bakan Selçuk, vatandaşın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerini ve bu doğrultuda geri ödeme listesine alınan ilaç sayısına her geçen gün ilave yaptıklarına dikkat çekti.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.

(Hasan Özkan/İHA)

Sosyal Güvenlik Kurumu, Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel '10'u solunum sistemi ilacı olmak üzere toplamda 87 ilacı daha geri ödeme listemize aldık' - Son Dakika


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