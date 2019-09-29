Son Dakika Haberleri: 10 ülkeden 206 bisikletçi Yalova'da buluştu
Son Dakika Spor Haber

10 ülkeden 206 bisikletçi Yalova'da buluştu

22 dakika önce

Olimpiyatlara puan veren 2019 yıllı Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan 5. Uluslararası Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Kupası Yalova MTB Cup 10 ülkeden 206 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

10 ülkeden 206 bisikletçi Yalova'da buluştu, System.String[]

Olimpiyatlara puan veren 2019 yıllı Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan 5. Uluslararası Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Kupası Yalova MTB Cup 10 ülkeden 206 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Yarışın ana etabı kabul edilen elit erkekler yarışını Slovakya'dan Martın Harin, Elit kadınlar yarışını ise Japonya'dan Miho İmaj kazandı.


Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Kupası Yalova MTB Cup' ın 5.si Yalova'nın Altınova ilçesi kent Ormanı'nda gerçekleştirildi. Şampiyona da farklı kategorilerde yarışan sporcular zorlu parkurda birincilik için pedal bastı. Olimpiyatlara puan veren 2019 yıllı Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan şampiyonaya 10 ülkeden gelen 206 sporcu katıldı. Şampiyonanın startını Altınova Belediye Başkanı Metin Oral verdi.


Şampiyonaya bu yıl katılımın arttığını belirten Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Böylesi önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluyuz. Bu yıl yarışa katılım arttı. Bu da parkurun uluslararası platformda adının duyulmaya başladığını gösteriyor. Bu yıl olimpiyatlara puan veren bir etap oldu şampiyona. Amacımız bisiklet sporunu sevdirmek. Onu da başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.


60'lık sporcu şampiyonaya damga vurdu


Şampiyonaya katılan en yaşlı sporcu olan 60 yaşındaki Yalçın Nişancı ise, 50 yaş üstü Master Erkekler kategorisinde 4. olmayı başardı. İstanbul Bisiklet Kulübü adına yarışan Nişancı, "15 yıldır bisiklet sporu ile uğraşıyorum. Sürekli yarışlara katılıyorum. Benim için yaş önemli değil. Ben kendi kendimle yarışıyorum" diye konuştu.


Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Kupası Yalova MTB Cup'ta kategoriler ve dereceye giren sporcular ise şu şekilde sıralandı:


Elit Man


1. Martin Harın (Slovakya)


2. Perikliz Ilıas (Yunanistan)


3. David Rosa (Portekiz)


Elit Woman


1. Miho Imaj (Japonya)


2. Esra Kürükçü Akgönül (Türkiye)


3. Popova Irıyna (Ukrayna)


Yıldız Erkekler B


1.Mehmet Can Çubuk,


2. Emre Şen


3. Fahrettin Badak


Yıldız Kadınlar


1. Funda Taşkın,


2. Rabiye Ali Osman,


3. Emine Irmak Sexe


Master Erkek (40+)


1.Turgay Germen,


2. Aşkın Çiçek,


3. Emin Bura İzmirlioğlu


Master Erkek (50+)


1. Ahmet Selim Şenok


2.Mehmet Bozdemir


3. Mustafa Bal ve Yalçın Nişancı


Yıldız Erkekler A


1. Furkan Akçam


2.Davut Duman


3. Ufuk Baki Taş


Genç Erkekler


1. Esat Ceylan


2. Okan Aydoğan


3. Kaan Soylu Özkalbim


Genç Kadınlar


1. İremnur Korkmaz


2. Handan Melike Uzun


3. Melike Havva Yiğit - YALOVA

Altınova, Yalova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Konyaspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Cevad Prekazi, Younes Belhanda'yı topa tuttu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 32 kişiye adli işlem yapıldı Kaleci, saha zemininde açılan çukurları battaniye ile kapattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 16:42:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 ülkeden 206 bisikletçi Yalova'da buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]