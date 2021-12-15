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10. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması sonuçlandı - Son Dakika

10. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması sonuçlandı

15.12.2021 12:11
10. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması sonuçlandı

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğinin (GYHİB) her yıl organize ettiği 10. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması'nda, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin "Hirundo" isimli projesi, birincilik ödülüne layık görüldü.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğinin (GYHİB) her yıl organize ettiği 10. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması'nda, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin "Hirundo" isimli projesi, birincilik ödülüne layık görüldü.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğini, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda organize ettiği ve geleneksel hale gelen 10. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması sonuçlandı. 2012 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve bu yıl temasının "12 Metre Altı Tekne Tasarımı" olarak belirlendiği yarışmaya 25 öğrenci 12 proje ile katıldı.

Yarışmanın ödül törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Başaran Bayrak, GYHİB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, denizcilik sivil toplum kuruluşlarının başkanları, sektör temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

"Gemi ve yat ihracatı bu yıl da başarılı yükselişine devam etti"

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, yarışma ile hedeflerinin sektörün geleceği gençlere inovasyon ve tasarım kültürünü aşılamak olduğunu belirterek, "Ulusal Gemi ve Yat Tasarım yarışmalarımız, 10 yıldır, sektörümüzün kamu, sanayi ve akademi ile bir bütün olarak hareket ettiği etkinliklerin başında gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Seven, 2021 yılında Türkiye'nin gemi ve yat ihracatını değerlendirerek, bir önceki yıl salgının sert koşullarına rağmen diğer sektörlerle kıyaslandığında, yıllık bazda en fazla ihracat artışını sektörün kaydettiğini ve rekorlara imza vurguladı.

Gemi ve yat ihracatının bu yıl da başarılı yükselişine devam ettiğinin altını çizen Seven, şunlar kaydetti:

"2020 yılı sonunda 1 milyar 375 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğinin kurulduğu 2010 yılından beri tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşan sektörümüz, 2021 yılında bu ihracat rakamını kasım ayı itibarıyla geride bırakmayı başarmıştır. Bugün itibarıyla 1 milyar 462 milyon dolara ulaşan ihracat tutarımız, yılın kalan günlerinde yapılacak teslimler ile 1 milyar 500 milyon dolarlık sınırı da aşarak, yeni bir rekora daha konu olacaktır."

Seven, yüksek katma değerli, ileri mühendislik gerektiren, inovatif unsurlar ihtiva eden ürünler ortaya koyan gemi ve yat sektörünün istihdam ettiği 50 binden fazla çalışanı ve yüz binlerce kişiye geçim kaynağı olan yapısıyla Türkiye'nin ihracatına ve ekonomisine yaptığı katkının altını çizdi.

Türkiye'nin gemi ve yat inşa sektörünün dünyada bilinirliğini artırmak için "Art On The Water" isimli dijital proje ile tanıtım çalışmalarına başladıklarını belirten Seven, tanıtım kampanyasında geleneksel Türk sanatı "ebru" ile Türkiye'nin gemi ve yat inşa sektörünün buluştuğunu ve bunun "suyun üstündeki sanat" sloganına dönüştüğünü aktardı.

Seven, dünyada sektörle ilgili tüm profesyonellere ulaşmayı, sektörün gücünü ve potansiyelini doğru şekilde anlatmayı hedeflediklerini ifade etti.

Dereceye giren tasarımcılar ödüllendirildi

Açıklamaya göre, yarışmada birinciliğe "Hirundo" isimli projesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Maltepe Üniversitesi öğrencileri Kumru Bereket ve Halil Karaca; ikinciliğe "Polaris V39" isimli projesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri Rahmi Murat Dural, Ahmet İzzet Kurtuluş ve Tufan Koftar; üçüncülüğe "Festina Lente" isimli projesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri Hilal Ak ve Sarp Gürenli layık görüldü.

Yarışmada dereceye giren tasarımcılardan birinciye 40 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL ödül verildi.

Projeler inovasyon, sektöre katkısı, uygulanabilirlik, yerli katkı oranı, çevrecilik ve sunumun kalitesi kriterlerine göre değerlendirildi. Yazar, şair Sunay Akın'ın sahne alarak, Türk denizciliğini anlattığı töreninin sonunda, bir sonraki yarışmanın konusunun "Yeni Nesil Koster Gemisi" olduğu açıklandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Türkiye, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması sonuçlandı - Son Dakika


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