10. Ulusal Obezite Kongresi 20-23 Kasım'da İstanbul'da yapılacak

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) ile Türk Diabet ve Obezite Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "10. Ulusal Obezite Kongresi", 20-23 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kongrede tüm yönleriyle obezite ele alınırken, obeziteye eşlik eden hastalıklar da yapılacak oturumlarda tartışılacak.

Kongre kapsamında Avrupa Obezite Derneği desteğiyle yapılacak İstanbul EASO-COM Obezite Eğitim Kursu da 20 Kasım'da hayata geçirilecek.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kaya, obeziteyle mücadelenin, acil ve etkin olarak ele alınması gereken önemli bir halk sağlığı mücadelesi olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Kongremizde obezite yönetiminde olması gerektiği gibi multidisipliner bir bakış açısı yansıtılacaktır. Endokrinoloji, iç hastalıkları, pediatri, bariyatrik cerrahi, beslenme ve diyetetik, psikiyatri-psikoloji, egzersiz uzmanlığı, gıda sektörü gibi obeziteyle mücadelede iş birliği içerisinde olan farklı alanlardan bilim insanlarıyla obezite her yönüyle tartışılacak ve bu epidemiyle mücadelede yeni stratejiler için ortak fikirler üretilecektir. Bunu yaparken sadece obeziteyle sınırlı kalmayıp günümüzün yeni kavramlarından diyabezite ve ateroskleroz, hipertansiyon gibi eşlik eden hastalıklar üzerinde de durulacak."

TOAD Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk da kongre kapsımında gerçekleştirilecek obezite eğitim kursunda da sorunun klinik değerlendirmesi, multidisipliner takip ve tedavisinin ilgili tüm branşlara yönelik temel kavramları ve gelişmeleri güncel olarak içerecek şekilde ele alınacağını aktardı.

Yumuk, "Kongrede amacımız, tüm paydaşlarımızla obezite ve eşlik eden hastalıklara dikkat çekmek. Takip ve tedavi konusunda olduğu kadar ve belki de daha çok kongrede, önleme çalışmalarına önem vermenin gereği, çözüm önerilerinin günümüzün yaşam şartlarına nasıl uygulanabileceğini ortaya konacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kongreye ilişkin ayrıntılı bilgiye, "http://www.obezitekongresi.org/" adresinden ulaşılabilecek.