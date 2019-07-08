Son Dakika Haberleri: 10. Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Turnuvası
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10. Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Turnuvası

31 dakika önce

(AA) - Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Turnuvası, müzik grubu Seksendört konseri ile başladı.

10. Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Turnuvası, System.String[]
KAYSERİ - (AA) - Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Turnuvası, müzik grubu Seksendört konseri ile başladı.
Talas Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesire alanında düzenlenen etkinlikte müzik grubu Seksendört tarafından konser verildi.
Çok sayıda kişinin katıldığı konser "Anlayamazsın", "Aklımı Geri Ver", "Dokunma" gibi sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, aynı zamanda Aşık Veysel'e ait "Uzun ince bir yoldayım" bestesini de sevenleri için söyledi.
Grup üyelerine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından çiçek takdim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:34 Kaynak: AA
Talas Belediyesi, Talas, Güncel
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