10. Uluslararası Antalya Gitar Festivali sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesince düzenlenen 10. Uluslararası Antalya Gitar Festivali başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği desteğiyle düzenlenen festival, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Festivalin açılış konserinde Fatma Parlakol, Alper Es, Semih Sarıhan, Çavgın Çınkıt sahne aldı.

Türk Halk Müziği bestelerinin seslendirildiği geceye Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin katıldı.

Uysal, etkinlik kapsamında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, katılım sağlayan ve destek veren herkese teşekkür etti.

-Muratpaşa Belediyespor Çanakkale Belediyesi ile mücadele edecek

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig takımı Muratpaşa Belediyespor Çanakkale Belediyesi ile karşılaşacak.

Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda gerçekleşecek mücadele 21 Kasım 14.00'de başlayacak.