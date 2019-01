10. Uluslararası Gelinlik Tasarım Yarışması

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yalnızca profesyonel ziyaretçiye açık olarak fuarizmir'de düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir bünyesinde 10. kez organize edilen Uluslararası Gelinlik Tasarım Yarışması'nda derece alanlar 22-25 Ocak'taki fuarda açıklanacak.



Sektöre yeni tasarımcılar kazandırmayı amaçlayan yarışmada, Ege Giyim Sanayicileri DerneğiYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Işık jüri başkanlığını yaparken birçok tasarımcının yanı sıra üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin tekstil ve moda tasarımı bölüm başkanları, öğretim görevlileri ve firma sahipleri de jüride yer alıyor.



Yarışmada birincilik ödülü 10 bin lira olarak belirlenirken, finalist ayrıca 2020 yılında gerçekleşecek 14. IF Wedding Fashion İzmir'in performans defilesini yapma hakkı kazanacak. Yarışma ikincisine 7 bin 500 lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek.



"Sadelikteki Yaratıcılık" temasıyla gerçekleşen uluslararası gelinlik yarışmasında Azerbaycan, İran ve Türkiye'nin farklı illerinden 125 tasarımcı tarafından hazırlanan 375 gelinlik yarışmış, 15 tasarımcı yarı finale kalmıştı.



Bu arada, geçen yılın tasarım birincisi Kansu Sarıkan'ın temasını Oscar Wilde'ın 'The Nightingale and the Rose' kitabından alarak tasarladığı kıyafetler fuarın performans defilesinde sergilenecek.

