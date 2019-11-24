10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası

Sıkletlerinde ilk üçe giren sporculara madalyaları ve takımlara kupaları, Tokat Valisi Ozan Balcı ve protokol üyelerince verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ile Türkiye Güreş Federasyonunca Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye, Azerbaycan , Bulgaristan , Gürcistan , Rusya ve Ukrayna 'dan 118 sporcu katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ümraniyeli esnaftan ilginç kampanya: Onların Black Friday'ı varsa, bizim de hayırlı cumalarımız var