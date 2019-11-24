Son Dakika Haberleri: 10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası
Son Dakika Spor 10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası - Son Dakika Spor

10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası

6 saat önce

Tokat'ta düzenlenen 10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası'nda Türkiye, takım halinde birinci oldu.

10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası, System.String[]

Tokat'ta düzenlenen 10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası'nda Türkiye, takım halinde birinci oldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ile Türkiye Güreş Federasyonunca Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna'dan 118 sporcu katıldı.


Turnuvada, Türkiye birinci, Gürcistan ikinci, Bulgaristan ise üçüncü sırada yer aldı.


Sıkletlerinde ilk üçe giren sporculara madalyaları ve takımlara kupaları, Tokat Valisi Ozan Balcı ve protokol üyelerince verildi.

Hüseyin Akbaş, Türkiye, Tokat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:58 Kaynak: AA
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