Son Dakika Haberleri: 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlıyor

47 dakika önce

Türkiye'nin kültür sanat yaşamının desteklenmesi amacıyla 10 yıl önce başlatılan Uluslararası İstanbul Opera Festivali, pek çok ülkeden sanatseveri ING sponsorluğunda İstanbul'da buluşturuyor.

10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlıyor, System.String[]
Türkiye'nin kültür sanat yaşamının desteklenmesi amacıyla 10 yıl önce başlatılan Uluslararası İstanbul Opera Festivali, pek çok ülkeden sanatseveri ING sponsorluğunda İstanbul'da buluşturuyor.
Turandot Operası ile 2 Temmuz'da başlayacak festival, 14 Temmuz'da Bolşoy Tiyatrosu Solistleri Gala Konseri ile sona erecek. Festivalde Troya Operası ve ilk yerli Türk oratoryosu Yunus Emre de sahnelenecek.
10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin ana sponsorluğunu üstlenmekten memnuniyet duduklarını belirten ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, "Tüm dünyada sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmaya, sanat aracılığıyla yaratıcılık ve inovasyon kültürünü beslemeye yönelik misyonumuz var" dedi.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan da, "Ülkelerin gelişimi için sanatın ve sanatçının desteklenmesi büyük önem taşıyor" dedi ve Türk opera ve balesinin gelişmesi için çalıştıklarını vurguladı. (Fotoğraflı)
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:05 Kaynak: DHA
Türkiye, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İmamoğlu'nu tebrik ederiz, İstanbul'a hayırlı olsun Kız çocuğuna istismarda bulunan muavin her yerde aranıyor Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na açık mektup: Ben hazırım!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 07:52:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]