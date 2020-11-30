10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi 24 ülkeden takip edildi - Son Dakika

10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi 24 ülkeden takip edildi

30.11.2020 14:15
10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi 24 ülkeden takip edildi, System.String[]

Dünya ve Türkiye turizminin önemli aktörlerini bir araya getiren ve dijital ortamda gerçekleştirilen 10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, 24 ülkeden takip edildi.

Dünya ve Türkiye turizminin önemli aktörlerini bir araya getiren ve dijital ortamda gerçekleştirilen 10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, 24 ülkeden takip edildi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ve Denizbank ana sponsorluğunda "Geleceğin turizmi, turizmin geleceği" sloganıyla bu yıl 10'uncusu yapılan kongre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirildi.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, yaptığı açıklamada, kongrede, dünyada yaşanan son gelişmeler ışığında turizmin mevcut durumunun yanı sıra kısa, orta ve uzun vadeli olası gelişmelerin sektöre yansımalarının ele alındığını bildirdi.

Kongrenin amacının farklı bakış açılarıyla sorunların belirlenmesi ve çözüm önerileri oluşturulmasına katkı sağlamak olduğunu aktaran Yağcı, kongrede bu doğrultuda turizmde yeni trendler, gelişmeler ve değişimlerle ilgili öngörülerle önerilerin paylaşıldığını kaydetti.

Yağcı, kongreyle seyahat endüstrisinin başta istihdam ve yatırım olmak üzere cari açığının kapatılması, döviz dengesinin kurulması gibi ekonominin can damarı olan konuları anlatmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bölgeler arasında dengenin kurulması ve sosyal değişimin hızlanmasında turizmin oynadığı rolü anlatmayı da amaçladıklarını belirten Yağcı, "Dijital olarak gerçekleşen kongremiz geniş kitlelere ulaştı, sektörümüze ışık tutmaya devam etti. Kongreyi, 1529 kişi kayıt yaptırarak, 4 bin kişi ise farklı platformlardan izledi. Türkçe ve İngilizce yayınlanan kongre, 24 ülkeden izleyici tarafından takip edildi." ifadelerini kullandı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Denizbank, Kongre, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi 24 ülkeden takip edildi - Son Dakika Ekonomi


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