10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi dijital ortamda düzenlenecek - Son Dakika

10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi dijital ortamda düzenlenecek

18.11.2020 17:17
10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi dijital ortamda düzenlenecek, System.String[]

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (AKTOB) bu yıl 10'uncusu düzenlenecek "Uluslararası Resort Turizm Kongresi", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle dijital ortamda yapılacak.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (AKTOB) bu yıl 10'uncusu düzenlenecek "Uluslararası Resort Turizm Kongresi", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle dijital ortamda yapılacak.

AKTOB'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Kasım'da başlayacak ve DenizBank ana sponsorluğunda gerçekleştirilerek kongre ilk kez dijital olarak gerçekleştirilecek.

Teması "Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği" olan kongrede, yaşanan gelişmeler ışığında sektörün mevcut durumuyla olası gelişmelerin yansımaları ele alınacak.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in, "Dünya ekonomisindeki gelişmeler ve turizme etkileri" konusunda sunum yapacağı kongreye, aralarında EasyJet Üst Düzey Yöneticisi Johan Lundgren, RTK Üst Düzey Yöneticisi Thomas Bösl, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı Gloria Guevara Manzo, FVW Direktörü Klaus Hildebrandt, ANEX Tur Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır'ın da yer aldığı sektörün önde gelen isimler katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, sektörün 2020'yi zor bir dönem olarak geçirdiğine dikkati çekerek, 2021 turizm sezonunun hazırlıklarının başladığını bildirdi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Turizm, Kongre, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi dijital ortamda düzenlenecek - Son Dakika


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