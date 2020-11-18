10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi dijital ortamda düzenlenecek - Son Dakika

10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi dijital ortamda düzenlenecek

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (AKTOB) bu yıl 10'uncusu düzenlenecek "Uluslararası Resort Turizm Kongresi", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle dijital ortamda yapılacak.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (AKTOB) bu yıl 10'uncusu düzenlenecek "Uluslararası Resort Turizm Kongresi", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle dijital ortamda yapılacak. AKTOB'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Kasım'da başlayacak ve DenizBank ana sponsorluğunda gerçekleştirilerek kongre ilk kez dijital olarak gerçekleştirilecek. Teması "Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği" olan kongrede, yaşanan gelişmeler ışığında sektörün mevcut durumuyla olası gelişmelerin yansımaları ele alınacak. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in, "Dünya ekonomisindeki gelişmeler ve turizme etkileri" konusunda sunum yapacağı kongreye, aralarında EasyJet Üst Düzey Yöneticisi Johan Lundgren, RTK Üst Düzey Yöneticisi Thomas Bösl, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı Gloria Guevara Manzo, FVW Direktörü Klaus Hildebrandt, ANEX Tur Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır'ın da yer aldığı sektörün önde gelen isimler katılacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, sektörün 2020'yi zor bir dönem olarak geçirdiğine dikkati çekerek, 2021 turizm sezonunun hazırlıklarının başladığını bildirdi.

Son Dakika

Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene

Fenerbahçe, eski golcüsü Semih Şentürk'ü futbol akademisi antrenörlüğüne getirdi

20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti

Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor

4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada

Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez